Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Ты как я! (2020), 2 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Ты как я!
Сезоны
Сезон 2
Ty kak ya!
12+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
27 марта 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
12
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Список серий 2-го сезона телешоу «Ты как я!»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 13. Тимати и Давид Цаллаев
Сезон 2
Серия 1
27 марта 2021
Выпуск 14. Михаил Башкатов и Глюкоза
Сезон 2
Серия 2
3 апреля 2021
Выпуск 15. Аскольд Запашный и Ксения Бородина
Сезон 2
Серия 3
10 апреля 2021
Выпуск 16. Андрей Аверин и Доминик Джокер
Сезон 2
Серия 4
17 апреля 2021
Выпуск 17. Татьяна Денисова и Алексей Ягудин
Сезон 2
Серия 5
24 апреля 2021
Выпуск 18. Денис Клявер и Михаил Белянин
Сезон 2
Серия 6
1 мая 2021
Выпуск 19. Денис Дорохов и Зураб Матуа
Сезон 2
Серия 7
8 мая 2021
Выпуск 20. Олег Верещагин и Игорь Ознобихин
Сезон 2
Серия 8
15 мая 2021
Выпуск 21. Лариса Баранова и Александр Мартынов
Сезон 2
Серия 9
22 мая 2021
Выпуск 22. Дмитрий Кожома и Иван Абрамов
Сезон 2
Серия 10
29 мая 2021
Выпуск 23. Иван Пышненко и Олег Верещагин
Сезон 2
Серия 11
5 июня 2021
Выпуск 24. Ирина Слуцкая и Алексей Лихницкий
Сезон 2
Серия 12
12 июня 2021
График выхода всех сериалов
С июня без MAX будет сложнее? Что изменится для тех, кто не установил новый мессенджер — кажется, гайки закручивают еще сильнее
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
«Тест — дело тонкое»: спорим, не угадаете 5 кинохитов СССР по цитате о солнце?
«Магическую битву» в апреле-2026 смотрели очень много: но еще популярнее оказались 2 сериала – и это вообще не аниме
Берегись не автомобиля, а ошибиться в тесте: только знатоки вспомнят 5 кинолент СССР по машинам в кадре
СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов
За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»
«Хочешь — пирожного, хочешь — мороженого»: а наш тест на 7 вопросов щелкают только сладкоежки
Наткнулся на теорию по 6-й серии и все понял о будущем «Извне»: зачем Человек в жёлтом напоил отца Виктора кровью
Ради 3-х детективов хочется стереть память сразу же: держат в напряжении до титров – не зря оценки 7.9 и выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российские сериалы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667