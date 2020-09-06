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Ты как я! (2020), 1 сезон
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Ты как я!
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Сезон 1
Ty kak ya!
12+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 сентября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
12
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий 1-го сезона телешоу «Ты как я!»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1. Антон Богданов и Баста
Сезон 1
Серия 1
6 сентября 2020
Выпуск 2. Алексей Щербаков и Гавр
Сезон 1
Серия 2
11 сентября 2020
Выпуск 3. Илья Соболев и Азамат Мусагалиев
Сезон 1
Серия 3
18 сентября 2020
Выпуск 4. Артём Муратов и Елена Гущина
Сезон 1
Серия 4
25 сентября 2020
Выпуск 5. Антон Иванов и Стас Старовойтов
Сезон 1
Серия 5
2 октября 2020
Выпуск 6. Стас Ярушин и Natan
Сезон 1
Серия 6
9 октября 2020
Выпуск 7. Анна Цуканова-Котт и Азамат Мусагалиев
Сезон 1
Серия 7
16 октября 2020
Выпуск 8. Денис Косяков и Михаил Башкатов
Сезон 1
Серия 8
23 октября 2020
Выпуск 9. Константин Ивлев и Андрей Шелков
Сезон 1
Серия 9
30 октября 2020
Выпуск 10. Екатерина Волкова и Игорь Ознобихин
Сезон 1
Серия 10
6 ноября 2020
Выпуск 11. Стас Ярушин и Денис Дорохов
Сезон 1
Серия 11
14 ноября 2020
Выпуск 12. Анна Старшенбаум и Айза
Сезон 1
Серия 12
21 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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