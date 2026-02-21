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История любви в 1970-х 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала История любви в 1970-х
Киноафиша Сериалы История любви в 1970-х Сезоны Сезон 1
Chun zhen nian dai de ai qing
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 29
Продолжительность сезона 21 час 45 минут

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb

Список серий сериала История любви в 1970-х

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2026
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 февраля 2026
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2026
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 февраля 2026
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 февраля 2026
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 февраля 2026
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 февраля 2026
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 февраля 2026
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
26 февраля 2026
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 февраля 2026
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
27 февраля 2026
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
28 февраля 2026
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
28 февраля 2026
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
1 марта 2026
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
1 марта 2026
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
2 марта 2026
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
2 марта 2026
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
3 марта 2026
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
3 марта 2026
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
4 марта 2026
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
4 марта 2026
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
4 марта 2026
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
4 марта 2026
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
4 марта 2026
График выхода всех сериалов
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