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История любви в 1970-х 2026, 1 сезон
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История любви в 1970-х
Сезоны
Сезон 1
Chun zhen nian dai de ai qing
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
21 февраля 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
29
Продолжительность сезона
21 час 45 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.4
IMDb
Список серий сериала История любви в 1970-х
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
21 февраля 2026
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
21 февраля 2026
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
21 февраля 2026
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
21 февраля 2026
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
22 февраля 2026
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
22 февраля 2026
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
23 февраля 2026
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
23 февраля 2026
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
24 февраля 2026
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
24 февраля 2026
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
25 февраля 2026
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
25 февраля 2026
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
26 февраля 2026
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
26 февраля 2026
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
27 февраля 2026
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
27 февраля 2026
Серия 17
Episode 17
Сезон 1
Серия 17
28 февраля 2026
Серия 18
Episode 18
Сезон 1
Серия 18
28 февраля 2026
Серия 19
Episode 19
Сезон 1
Серия 19
1 марта 2026
Серия 20
Episode 20
Сезон 1
Серия 20
1 марта 2026
Серия 21
Episode 21
Сезон 1
Серия 21
2 марта 2026
Серия 22
Episode 22
Сезон 1
Серия 22
2 марта 2026
Серия 23
Episode 23
Сезон 1
Серия 23
3 марта 2026
Серия 24
Episode 24
Сезон 1
Серия 24
3 марта 2026
Серия 25
Episode 25
Сезон 1
Серия 25
4 марта 2026
Серия 26
Episode 26
Сезон 1
Серия 26
4 марта 2026
Серия 27
Episode 27
Сезон 1
Серия 27
4 марта 2026
Серия 28
Episode 28
Сезон 1
Серия 28
4 марта 2026
Серия 29
Episode 29
Сезон 1
Серия 29
4 марта 2026
График выхода всех сериалов
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