56 дней Места съёмок

Места и даты съемок сериала 56 дней

Основные места съемок сериала 56 дней

  • Монреаль, Квебек, Канада

Даты съемок сериала 56 дней

  • Май 2024 - Декабрь 2024
