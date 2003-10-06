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Гангрейв 2003 - 2004, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гангрейв
Киноафиша Сериалы Гангрейв Сезоны Сезон 1
Gungrave 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гангрейв»

В 1-м сезоне сериала «Гангрейв» жуткое человекообразное создание по имени Загробник, оснащенное двумя огромными пушками, нападает на главу преступного синдиката «Милленион» Гарри Макдауэлла. Затем сюжет переносится в прошлое, где зрители узнают предысторию двух этих враждующих чудовищ. Когда-то Брэндон Хит и Гарри Макдауэлл были лучшими друзьями и, оказавшись в сложной финансовой ситуации, решили вместе присоединиться к синдикату. Но по мере продвижения по бандитской «карьерной лестнице» каждый стал отстаивать собственные интересы. Однажды Гарри решил избавиться от балласта в лице Брэндона…

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Гангрейв»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Разрушитель Сумерек Destroyer in the Dusk
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2003
Молодые псы Young Dogs
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2003
Дождь Rain
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2003
Идти Go
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2003
Милленнион Millennion
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2003
Большой папа Big Daddy
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2003
5 лет спустя 5 Years Later
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2003
Семья Family
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2003
Спор Dispute
Сезон 1 Серия 9
1 декабря 2003
Конфликт Conflict
Сезон 1 Серия 10
8 декабря 2003
Жара Heat
Сезон 1 Серия 11
15 декабря 2003
Сущность Kind
Сезон 1 Серия 12
22 декабря 2003
Предательство Betrayal
Сезон 1 Серия 13
27 декабря 2003
Смерть Die
Сезон 1 Серия 14
5 января 2004
Гарри Harry
Сезон 1 Серия 15
12 января 2004
Письмо Letter
Сезон 1 Серия 16
19 января 2004
Мика Mika
Сезон 1 Серия 17
26 января 2004
Могила Grave
Сезон 1 Серия 18
2 февраля 2004
Супериор Superior
Сезон 1 Серия 19
9 февраля 2004
Брат Brother
Сезон 1 Серия 20
16 февраля 2004
Долг Duty
Сезон 1 Серия 21
23 февраля 2004
Раскаяние Remorse
Сезон 1 Серия 22
1 марта 2004
Дочь Daughter
Сезон 1 Серия 23
8 марта 2004
Последняя пуля Last Bullet
Сезон 1 Серия 24
15 марта 2004
Затем Then
Сезон 1 Серия 25
22 марта 2004
Закат разрушителей Dusk of the Destroyers
Сезон 1 Серия 26
29 марта 2004
График выхода всех сериалов
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