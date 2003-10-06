В 1-м сезоне сериала «Гангрейв» жуткое человекообразное создание по имени Загробник, оснащенное двумя огромными пушками, нападает на главу преступного синдиката «Милленион» Гарри Макдауэлла. Затем сюжет переносится в прошлое, где зрители узнают предысторию двух этих враждующих чудовищ. Когда-то Брэндон Хит и Гарри Макдауэлл были лучшими друзьями и, оказавшись в сложной финансовой ситуации, решили вместе присоединиться к синдикату. Но по мере продвижения по бандитской «карьерной лестнице» каждый стал отстаивать собственные интересы. Однажды Гарри решил избавиться от балласта в лице Брэндона…