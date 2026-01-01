Menu
Santa Barbara 1984 - 1993 season 8
Santa Barbara
16+
Title
Сезон 8
Season premiere
2 January 1991
Production year
1991
Number of episodes
250
Runtime
187 hours 30 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
5.7
IMDb
"Santa Barbara" season 8 list of episodes.
Episode 1622
Season 8
Episode 1
2 January 1991
Episode 1623
Season 8
Episode 2
3 January 1991
Episode 1624
Season 8
Episode 3
4 January 1991
Episode 1625
Season 8
Episode 4
7 January 1991
Episode 1626
Season 8
Episode 5
8 January 1991
Episode 1627
Season 8
Episode 6
9 January 1991
Episode 1628
Season 8
Episode 7
10 January 1991
Episode 1629
Season 8
Episode 8
11 January 1991
Episode 1630
Season 8
Episode 9
15 January 1991
Episode 1631
Season 8
Episode 10
16 January 1991
Episode 1632
Season 8
Episode 11
17 January 1991
Episode 1633
Season 8
Episode 12
21 January 1991
Episode 1634
Season 8
Episode 13
22 January 1991
Episode 1635
Season 8
Episode 14
23 January 1991
Episode 1636
Season 8
Episode 15
24 January 1991
Episode 1637
Season 8
Episode 16
25 January 1991
Episode 1638
Season 8
Episode 17
28 January 1991
Episode 1639
Season 8
Episode 18
29 January 1991
Episode 1640
Season 8
Episode 19
30 January 1991
Episode 1641
Season 8
Episode 20
31 January 1991
Episode 1642
Season 8
Episode 21
1 February 1991
Episode 1643
Season 8
Episode 22
4 February 1991
Episode 1644
Season 8
Episode 23
5 February 1991
Episode 1645
Season 8
Episode 24
6 February 1991
Episode 1646
Season 8
Episode 25
7 February 1991
Episode 1647
Season 8
Episode 26
8 February 1991
Episode 1648
Season 8
Episode 27
11 February 1991
Episode 1649
Season 8
Episode 28
12 February 1991
Episode 1650
Season 8
Episode 29
13 February 1991
Episode 1651
Season 8
Episode 30
14 February 1991
Episode 1652
Season 8
Episode 31
15 February 1991
Episode 1653
Season 8
Episode 32
19 February 1991
Episode 1654
Season 8
Episode 33
20 February 1991
Episode 1655
Season 8
Episode 34
21 February 1991
Episode 1656
Season 8
Episode 35
22 February 1991
Episode 1657
Season 8
Episode 36
25 February 1991
Episode 1658
Season 8
Episode 37
26 February 1991
Episode 1659
Season 8
Episode 38
27 February 1991
Episode 1660
Season 8
Episode 39
28 February 1991
Episode 1661
Season 8
Episode 40
1 March 1991
Episode 1662
Season 8
Episode 41
4 March 1991
Episode 1663
Season 8
Episode 42
5 March 1991
Episode 1664
Season 8
Episode 43
6 March 1991
Episode 1665
Season 8
Episode 44
7 March 1991
Episode 1666
Season 8
Episode 45
8 March 1991
Episode 1667
Season 8
Episode 46
11 March 1991
Episode 1668
Season 8
Episode 47
12 March 1991
Episode 1669
Season 8
Episode 48
13 March 1991
Episode 1670
Season 8
Episode 49
14 March 1991
Episode 1671
Season 8
Episode 50
15 March 1991
Episode 1672
Season 8
Episode 51
18 March 1991
Episode 1673
Season 8
Episode 52
19 March 1991
Episode 1674
Season 8
Episode 53
20 March 1991
Episode 1675
Season 8
Episode 54
21 March 1991
Episode 1676
Season 8
Episode 55
22 March 1991
Episode 1677
Season 8
Episode 56
25 March 1991
Episode 1678
Season 8
Episode 57
26 March 1991
Episode 1679
Season 8
Episode 58
27 March 1991
Episode 1680
Season 8
Episode 59
28 March 1991
Episode 1681
Season 8
Episode 60
29 March 1991
Episode 1682
Season 8
Episode 61
1 April 1991
Episode 1683
Season 8
Episode 62
2 April 1991
Episode 1684
Season 8
Episode 63
3 April 1991
Episode 1685
Season 8
Episode 64
4 April 1991
Episode 1686
Season 8
Episode 65
5 April 1991
Episode 1687
Season 8
Episode 66
8 April 1991
Episode 1688
Season 8
Episode 67
9 April 1991
Episode 1689
Season 8
Episode 68
10 April 1991
Episode 1690
Season 8
Episode 69
11 April 1991
Episode 1691
Season 8
Episode 70
12 April 1991
Episode 1692
Season 8
Episode 71
15 April 1991
Episode 1693
Season 8
Episode 72
16 April 1991
Episode 1694
Season 8
Episode 73
17 April 1991
Episode 1695
Season 8
Episode 74
18 April 1991
Episode 1696
Season 8
Episode 75
19 April 1991
Episode 1697
Season 8
Episode 76
22 April 1991
Episode 1698
Season 8
Episode 77
23 April 1991
Episode 1699
Season 8
Episode 78
24 April 1991
Episode 1700
Season 8
Episode 79
25 April 1991
Episode 1701
Season 8
Episode 80
26 April 1991
Episode 1702
Season 8
Episode 81
29 April 1991
Episode 1703
Season 8
Episode 82
30 April 1991
Episode 1704
Season 8
Episode 83
1 May 1991
Episode 1705
Season 8
Episode 84
2 May 1991
Episode 1706
Season 8
Episode 85
3 May 1991
Episode 1707
Season 8
Episode 86
6 May 1991
Episode 1708
Season 8
Episode 87
7 May 1991
Episode 1709
Season 8
Episode 88
8 May 1991
Episode 1710
Season 8
Episode 89
9 May 1991
Episode 1711
Season 8
Episode 90
10 May 1991
Episode 1712
Season 8
Episode 91
13 May 1991
Episode 1713
Season 8
Episode 92
14 May 1991
Episode 1714
Season 8
Episode 93
15 May 1991
Episode 1715
Season 8
Episode 94
16 May 1991
Episode 1716
Season 8
Episode 95
17 May 1991
Episode 1717
Season 8
Episode 96
20 May 1991
Episode 1718
Season 8
Episode 97
21 May 1991
Episode 1719
Season 8
Episode 98
22 May 1991
Episode 1720
Season 8
Episode 99
23 May 1991
Episode 1721
Season 8
Episode 100
24 May 1991
Episode 1722
Season 8
Episode 101
28 May 1991
Episode 1723
Season 8
Episode 102
29 May 1991
Episode 1724
Season 8
Episode 103
30 May 1991
Episode 1725
Season 8
Episode 104
31 May 1991
Episode 1726
Season 8
Episode 105
3 June 1991
Episode 1727
Season 8
Episode 106
4 June 1991
Episode 1728
Season 8
Episode 107
5 June 1991
Episode 1729
Season 8
Episode 108
6 June 1991
Episode 1730
Season 8
Episode 109
7 June 1991
Episode 1731
Season 8
Episode 110
10 June 1991
Episode 1732
Season 8
Episode 111
11 June 1991
Episode 1733
Season 8
Episode 112
12 June 1991
Episode 1734
Season 8
Episode 113
13 June 1991
Episode 1735
Season 8
Episode 114
14 June 1991
Episode 1736
Season 8
Episode 115
17 June 1991
Episode 1737
Season 8
Episode 116
18 June 1991
Episode 1738
Season 8
Episode 117
19 June 1991
Episode 1739
Season 8
Episode 118
20 June 1991
Episode 1740
Season 8
Episode 119
21 June 1991
Episode 1741
Season 8
Episode 120
24 June 1991
Episode 1742
Season 8
Episode 121
25 June 1991
Episode 1743
Season 8
Episode 122
26 June 1991
Episode 1744
Season 8
Episode 123
27 June 1991
Episode 1745
Season 8
Episode 124
28 June 1991
Episode 1746
Season 8
Episode 125
1 July 1991
Episode 1747
Season 8
Episode 126
2 July 1991
Episode 1748
Season 8
Episode 127
3 July 1991
Episode 1749
Season 8
Episode 128
8 July 1991
Episode 1750
Season 8
Episode 129
9 July 1991
Episode 1751
Season 8
Episode 130
10 July 1991
Episode 1752
Season 8
Episode 131
11 July 1991
Episode 1753
Season 8
Episode 132
12 July 1991
Episode 1754
Season 8
Episode 133
15 July 1991
Episode 1755
Season 8
Episode 134
16 July 1991
Episode 1756
Season 8
Episode 135
17 July 1991
Episode 1757
Season 8
Episode 136
18 July 1991
Episode 1758
Season 8
Episode 137
19 July 1991
Episode 1759
Season 8
Episode 138
22 July 1991
Episode 1760
Season 8
Episode 139
23 July 1991
Episode 1761
Season 8
Episode 140
24 July 1991
Episode 1762
Season 8
Episode 141
25 July 1991
Episode 1763
Season 8
Episode 142
26 July 1991
Episode 1764
Season 8
Episode 143
29 July 1991
Episode 1765
Season 8
Episode 144
30 July 1991
Episode 1766
Season 8
Episode 145
31 July 1991
Episode 1767
Season 8
Episode 146
1 August 1991
Episode 1768
Season 8
Episode 147
2 August 1991
Episode 1769
Season 8
Episode 148
5 August 1991
Episode 1770
Season 8
Episode 149
6 August 1991
Episode 1771
Season 8
Episode 150
7 August 1991
Episode 1772
Season 8
Episode 151
8 August 1991
Episode 1773
Season 8
Episode 152
9 August 1991
Episode 1774
Season 8
Episode 153
12 August 1991
Episode 1775
Season 8
Episode 154
13 August 1991
Episode 1776
Season 8
Episode 155
14 August 1991
Episode 1777
Season 8
Episode 156
15 August 1991
Episode 1778
Season 8
Episode 157
16 August 1991
Episode 1779
Season 8
Episode 158
19 August 1991
Episode 1780
Season 8
Episode 159
20 August 1991
Episode 1781
Season 8
Episode 160
21 August 1991
Episode 1782
Season 8
Episode 161
22 August 1991
Episode 1783
Season 8
Episode 162
23 August 1991
Episode 1784
Season 8
Episode 163
26 August 1991
Episode 1785
Season 8
Episode 164
27 August 1991
Episode 1786
Season 8
Episode 165
28 August 1991
Episode 1787
Season 8
Episode 166
29 August 1991
Episode 1788
Season 8
Episode 167
30 August 1991
Episode 1789
Season 8
Episode 168
2 September 1991
Episode 1790
Season 8
Episode 169
3 September 1991
Episode 1791
Season 8
Episode 170
4 September 1991
Episode 1792
Season 8
Episode 171
5 September 1991
Episode 1793
Season 8
Episode 172
6 September 1991
Episode 1794
Season 8
Episode 173
9 September 1991
Episode 1795
Season 8
Episode 174
10 September 1991
Episode 1796
Season 8
Episode 175
11 September 1991
Episode 1797
Season 8
Episode 176
12 September 1991
Episode 1798
Season 8
Episode 177
13 September 1991
Episode 1799
Season 8
Episode 178
16 September 1991
Episode 1800
Season 8
Episode 179
17 September 1991
Episode 1801
Season 8
Episode 180
18 September 1991
Episode 1802
Season 8
Episode 181
19 September 1991
Episode 1803
Season 8
Episode 182
20 September 1991
Episode 1804
Season 8
Episode 183
23 September 1991
Episode 1805
Season 8
Episode 184
24 September 1991
Episode 1806
Season 8
Episode 185
25 September 1991
Episode 1807
Season 8
Episode 186
26 September 1991
Episode 1808
Season 8
Episode 187
27 September 1991
Episode 1809
Season 8
Episode 188
30 September 1991
Episode 1810
Season 8
Episode 189
1 October 1991
Episode 1811
Season 8
Episode 190
2 October 1991
Episode 1812
Season 8
Episode 191
3 October 1991
Episode 1813
Season 8
Episode 192
4 October 1991
Episode 1814
Season 8
Episode 193
7 October 1991
Episode 1815
Season 8
Episode 194
8 October 1991
Episode 1816
Season 8
Episode 195
9 October 1991
Episode 1817
Season 8
Episode 196
10 October 1991
Episode 1818
Season 8
Episode 197
14 October 1991
Episode 1819
Season 8
Episode 198
16 October 1991
Episode 1820
Season 8
Episode 199
17 October 1991
Episode 1821
Season 8
Episode 200
18 October 1991
Episode 1822
Season 8
Episode 201
21 October 1991
Episode 1823
Season 8
Episode 202
22 October 1991
Episode 1824
Season 8
Episode 203
23 October 1991
Episode 1825
Season 8
Episode 204
24 October 1991
Episode 1826
Season 8
Episode 205
25 October 1991
Episode 1827
Season 8
Episode 206
28 October 1991
Episode 1828
Season 8
Episode 207
29 October 1991
Episode 1829
Season 8
Episode 208
30 October 1991
Episode 1830
Season 8
Episode 209
31 October 1991
Episode 1831
Season 8
Episode 210
1 November 1991
Episode 1832
Season 8
Episode 211
4 November 1991
Episode 1833
Season 8
Episode 212
5 November 1991
Episode 1834
Season 8
Episode 213
6 November 1991
Episode 1835
Season 8
Episode 214
7 November 1991
Episode 1836
Season 8
Episode 215
8 November 1991
Episode 1837
Season 8
Episode 216
11 November 1991
Episode 1838
Season 8
Episode 217
12 November 1991
Episode 1839
Season 8
Episode 218
13 November 1991
Episode 1840
Season 8
Episode 219
14 November 1991
Episode 1841
Season 8
Episode 220
15 November 1991
Episode 1842
Season 8
Episode 221
18 November 1991
Episode 1843
Season 8
Episode 222
19 November 1991
Episode 1844
Season 8
Episode 223
20 November 1991
Episode 1845
Season 8
Episode 224
21 November 1991
Episode 1846
Season 8
Episode 225
22 November 1991
Episode 1847
Season 8
Episode 226
25 November 1991
Episode 1848
Season 8
Episode 227
26 November 1991
Episode 1849
Season 8
Episode 228
27 November 1991
Episode 1850
Season 8
Episode 229
28 November 1991
Episode 1851
Season 8
Episode 230
2 December 1991
Episode 1852
Season 8
Episode 231
3 December 1991
Episode 1853
Season 8
Episode 232
4 December 1991
Episode 1854
Season 8
Episode 233
5 December 1991
Episode 1855
Season 8
Episode 234
6 December 1991
Episode 1856
Season 8
Episode 235
9 December 1991
Episode 1857
Season 8
Episode 236
10 December 1991
Episode 1858
Season 8
Episode 237
11 December 1991
Episode 1859
Season 8
Episode 238
12 December 1991
Episode 1860
Season 8
Episode 239
13 December 1991
Episode 1861
Season 8
Episode 240
16 December 1991
Episode 1862
Season 8
Episode 241
17 December 1991
Episode 1863
Season 8
Episode 242
18 December 1991
Episode 1864
Season 8
Episode 243
19 December 1991
Episode 1865
Season 8
Episode 244
20 December 1991
Episode 1866
Season 8
Episode 245
23 December 1991
Episode 1867
Season 8
Episode 246
24 December 1991
Episode 1868
Season 8
Episode 247
26 December 1991
Episode 1869
Season 8
Episode 248
27 December 1991
Episode 1870
Season 8
Episode 249
30 December 1991
Episode 1871
Season 8
Episode 250
31 December 1991
