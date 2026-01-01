Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Галактическая война
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Галактическая война
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Основные места съемок сериала Галактическая война
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Где снимали известные сцены
Студия
Студии Disney, Мур-Парк, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Галактическая война
15 декабря 2003 - 15 марта 2004
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток
Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест
Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)
По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)
«Пир для глаз»: так Кодзима описал китайскую «Миссию невыполнима» с Джеки Чаном
Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667