Постеры телешоу «Браво! Бис!»

Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда

Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут

Можно ли кидать в бензобак гранулы, уменьшающие расход бензина: ответ автоэксперта удивит львиную долю россиян

Okko снял свой «Текст» с красоткой из «Слова пацана»: триллер год доводили до идеала и теперь покажут людям

«Первый отдел» — безоговорочный хит НТВ, но именно он «похоронил» «Невский-8»: еще и Васильев не рвется возвращаться

«Сага о Винланде», бесспорно, хороша: но это аниме обожает даже ее создатель – «пересматриваю, и это невероятно круто»

Хоррор за $1 000 000 оказался круче «Оно 2» и «Изгоняющего дьявола» — новичок с двух ног влетел в топ-5 самых кассовых ужастиков

«Невский» – шедевр, но Васильев лучшим в карьере считает вовсе не детектив НТВ: «Очередной сериал про ментов», «Набор штампов»

«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР

Понравился «Хрустальный»? Эти 3 сериала про расследования в глуши цепляют не меньше – №3 «просто бомбический»