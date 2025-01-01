«Когда читал сценарий, хохотал в голос»: Okko объявил дату выхода «Карты желаний» — фантазии в сериале оказываются куда страшнее реальности

Юлия Снигирь в «Маяке» играет роль, от которой мороз по коже: трейлер уже в Сети, а дату запуска скрывают (видео)

Забудете про Netflix и Apple TV: 3 крутых российских сериала конца 2025 года, которые включаешь «на часок», а и выбираешься только к финалу

«Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты

«Магическая битва: Казнь»: узнали, стоит ли сидеть в кино до конца титров - сцена есть, но смысла мало

Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался

Кравиц вычеркнули из списка избранниц: Ривз нашел новую злодейку в «Бэтмене 2» - персонаж загадка, но сыграет Йоханссон

От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара

«Ни разу не появляется Сталин»: эту военную драму СССР с оценкой 8.3 любят даже иностранцы – за 3 месяца собрала 23 млн зрителей

Лучший мультфильм всех времен снял не Миядзаки: годами оставался в тени, а потом возглавил топ-100 и обошел «Тоторо» вместе с Pixar