Постеры сериала «Цена признания»

Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков

Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас

Наш тест по «Солдатам» под силу лишь тем, кто постоянно говорит фразами Шматко: угадайте 6 цитат из сериала

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

Уже круче «Магической битвы»: «Киберслав» встал в один ряд с лучшими аниме в истории – от «Евангелиона» до «Ковбоя Бибопа»

Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому»

Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России

«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6

«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)