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Места съёмок
Основные места съемок сериала Клиника
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Даты съемок сериала Клиника
6 октября 2025 - 23 декабря 2025
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