Только в расширенной версии «Возвращения короля» становятся понятны мотивы Денетора: он — не обычный злодей
Сколько сезонов у «Очень странных дел» и когда ждать финальную точку истории? Объясняем для тех, кто уже запутался за 9 лет
200 млн убытка, 1 провал и нулевая франшиза: почему «Джон Картер» не стал хитом Disney, хотя были все шансы
Шесть пальцев и третья грудь: откуда в «Ванпанчмене» настолько глупые ляпы – зря списываете на ИИ, все куда проще
У «Очень странных дел» будет продолжение про Россию: Дафферы сделают сериал в духе великого «Твин Пикс»
«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»
Все рекорды Netflix распилят пополам: «Кейпоп‑охотницам» не светит «Оскар‑2026» — создательница «Киберслава» назвала очевидного фаворита
Сюжетную дыру с Тодзи в «Магической битве» Акутами не исправил даже в продолжении: почему на самом деле Фусигуро стал злодеем?
«Затягивает с первых же мгновений»: если ищете уютный детектив на пару вечеров, вот идеальный вариант от Netflix — с рейтингом 93% на RT
«Королева, а так — мальчик»: эту роль Цискаридзе считает эталонной, а многие даже не узнают в ней Фрейндлих
Вырезанная сцена «Девчат» полностью меняет финал: история оказывается куда печальнее, и неожиданно всему виной Тося
