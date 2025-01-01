85% на Rotten Tomatoes и 71/100 на Metacritic: о чем говорит старт 5 сезона «Очень странных дел» — первые отзывы уже в Сети

За полгода до «Венома» вышел фильм с таким же сюжетом: плагиат или совпадение?

Съемки стартовали весной, но до премьеры еще очень далеко: почему «Первый отдел 5» могут не показать даже в 2026?

«Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

Ванька, ну-ка, встанька: куда исчез красавчик-полицейский из «Вампиров средней полосы»?

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

Такой расправы над героями Marvel никто не ожидал — Доктор Стрэндж точно заслуживает большего. В фильмах пока не показали… но кто знает?

Премьера фильма в церкви и потерянный самовар: «Женитьба Бальзаминова» – про Москву, но снимали ее в 200 км от столицы