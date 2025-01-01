Постеры сериала «Моя земля»

Зрители НТВ уже в ужасе, а «Амедиатека» только готовится к премьере: все о 2 сезоне «Душегубов» — точная дата выхода онлайн и оффлайн

Осторожно, спойлеры! Краткое описание всех 16 серий 5 сезона «Спасской», после которых отдыхать в Сочи больше не захочется

Финал ближе, чем вы думаете: когда выйдут последние 2 серии «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» и что там покажут

«Настоящая жуть»: сам Кинг не ожидал, что будет так страшно — новая экранизация оказалась круче «Сияния» и «Ловца снов»

Прогнал бомжей с Киевского вокзала, околел и быстро улетел: в Москве Мэтт Дэймон впечатлился лишь однажды

«Я себя чувствую Белоснежкой»: бедная Саша из фильма Кеосаяна уже давно покинула Россию — и лишь сейчас призналась, почему ушла из кино

Снег скрипит, трещит лед — вновь Хвататель к нам идет: «Черный телефон 2» пугает сильнее первой части, и недостаток у сиквела лишь один

Disney сорвал куш — у них будет свой «Поттер» и «Властелин колец»: экранизируют бестселлер — автора называют Толкином XXI века

«Помогите, хулиганы зрения лишают»: тест для фанатов «Бриллиантовой руки» — вспомните, говорил ли герой Никулина эти фразы

«Презираю Нолана за это»: «Интерстеллар» спустя 11 лет возненавидели на Западе — причину абсурднее вы и представить не сможете