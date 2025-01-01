Постеры сериала «Любовь и богатство»

Финал ближе, чем вы думаете: когда выйдут последние 2 серии «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» и что там покажут

Зрители НТВ уже в ужасе, а «Амедиатека» только готовится к премьере: все о 2 сезоне «Душегубов» — точная дата выхода онлайн и оффлайн

Ни кошки, ни собаки, ни даже лошадки: психолог объяснила, почему для «Смешариков» выбрали таких нетипичных зверей

Disney сорвал куш — у них будет свой «Поттер» и «Властелин колец»: экранизируют бестселлер — автора называют Толкином XXI века

Снег скрипит, трещит лед — вновь Хвататель к нам идет: «Черный телефон 2» пугает сильнее первой части, и недостаток у сиквела лишь один

«Я себя чувствую Белоснежкой»: бедная Саша из фильма Кеосаяна уже давно покинула Россию — и лишь сейчас призналась, почему ушла из кино

Логика вышла из чата: в «Ванпанчмене» даже не попытались объяснить, почему волосы Гару покраснели

«Помогите, хулиганы зрения лишают»: тест для фанатов «Бриллиантовой руки» — вспомните, говорил ли герой Никулина эти фразы

Прогнал бомжей с Киевского вокзала, околел и быстро улетел: в Москве Мэтт Дэймон впечатлился лишь однажды

«Поднятие уровня в одиночку» создателя манги разочаровало: намекнул, что в аниме заврались