До встречи с Финни Хвататель убил 5 детей: кем они были и как помогли прикончить маньяка в «Черном телефоне»

Первая серия вышла в 2010 году, но даже в 2025 прощаться рано: «Ходячие мертвецы» еще не скоро закончатся

«Алладин» наоборот – еще и с любовной линией: новая дорама от Netflix «Все твои желания исполнятся» разбила сердца миллионов, но финал все исправил

От создателей «Джона Уика» и «Любовь. Смерть. Роботы»: этот мульт сейчас хайпит на Netflix – за пару дней получил 82% свежести и 2-й сезон

«Джонни Депп хороший актер, но…»: легендарный Вилли Вонка не простил Бертона за ремейк — воспринял как плевок в лицо

Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb

ДиКаприо больше не звучит как раньше: новая озвучка в «Битве за битвой» застала зрителей врасплох — а где же Бурунов?

«Ночные кошмары обеспечены»: от этой серии «Маши и Медведя» мурашки по коже — и здесь показывают Машу еще совсем крохой

Цитату про овечку из «Сумерек» помнят многие: но эти 5 деталей сюжета знают лишь истинные фанаты (тест)

«Увидеть ужас»: в США нашли новый способ пугать зрителей — экспериментальный проект от HBO уже начал покорять топы