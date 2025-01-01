Постеры сериала «Заново о нас»

Гуль в сериале «Fallout» сходит с ума без желтого флакона с лекарством: в каноне такого не было — так что же это за препарат?

Кэмерон поклялся на крови, что снимет продолжение этого фильма: и это несмотря на кассовый провал с бюджетом в 200 млн долларов

Интрижки с Тео даже в планах не было: за кого в итоге выйдет замуж Элоиза из «Бриджертонов»

Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

«Он устал лгать»: культовое «Противостояние» укоротили чиновники СССР – детектив едва не стал «антисоветчиной»

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

«Эффект Долиной» популярнее «Очень странных дел»: выбрали 5 фильмов для тех, у кого от скандала с квартирами «агрессия и зубы скрипят»

Ивана Грозного раскусят даже дети: а вот другие 6 ролей великого Юрия Яковлева угадают единицы (тест по кадру)

Любовь с мурашками по коже: 5 небанальных фильмов ко Дню матери, о которых вы услышите впервые – от хоррора до комедии «для взрослых»

«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу