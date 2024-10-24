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Скоро в прокате «Колония»
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Основные места съемок сериала Пин-код
Великий Новгород, Россия
Даты съемок сериала Пин-код
24 октября 2024
Пледы всегда стираю без машинки – пахнут свежестью неделями: 2 столовых ложки в воду – и грязь льется рекой
Раз и навсегда запомнила, зачем класть лаврушку под придверный коврик – польза не только от запаха
Скажите «прощай» туалетной бумаге — она пережиток прошлого: её замена в 10 раз эффективнее. В Европе вовсю используют, а мы только начинаем
«Редкостные фекалии»: свежий сериал с Устюговым мог стать новой «Ликвидацией», но увы – «полная брехня по реальным событиям»
Ни слова о плагиате: свои «Ландыши» в США вышли 40 лет назад — вообще без песен, зато с Куртом Расселом
6 российских сериалов чаще всего смотрели весной 2026 года: «Первый отдел» в топ не попал, но зато есть наша «Игра престолов»
Вспомните 6 великих фильмов СССР по кадру с поездом: спорим, не отличите «Родню» Михалкова от других шедевров? (чух-чух-тест)
20 000 000 просмотров в США за 2 дня – древняя серия «Фиксиков» внезапно «разорвала» интернет: «Почему в моей школе такому не учат?»
182 182 286 просмотров на YouTube и это не предел: только в этой серии «Маши и Медведя» спрятали больше 10 отсылок к кинохитам
«Все сюжеты позаимствовал»: «Игру престолов» уличили в плагиате – Цискаридзе поймал Мартина за руку, как дешевку
Раскрываем сладкую ложь DreamWorks: «Шрек» оказался приукрашенной экранизацией книги — Фиона и Осел там были совсем другими
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