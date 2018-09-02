Меню
Постер сериала Стрекоза
1 постер
Киноафиша Сериалы Стрекоза

Стрекоза (2018 - 2018)

Strekoza 18+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 3 часа 40 минут

О чем сериал

Энергичная, ловкая и умная воспитанница детдома Ирина пользуется своими талантами для воровства и мелких афер. Девушка заслужила прозвище Стрекоза, и уже не один год её пытается поймать молодой полицейский Игорь. Когда неуловимая мошенница наконец попадает в руки правосудия, у неё появляется шанс откупиться — Стрекозу отпустят, если она даст показания по одному очень важному делу. Защищать свидетельницу поручают её давнему врагу-полицейскому. Игорю и Ирине приходится действовать под прикрытием и изображать счастливую семейную пару. Как сложится это вынужденное сотрудничество?

В ролях
В ролях
Вера Шпак
Вера Шпак
Тимофей Каратаев
Тимофей Каратаев
Евгений Ефремов
Николай Боклан
Николай Боклан
Мария Арнаут
Мария Арнаут
Дмитрий Лаленков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Стрекоза - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
