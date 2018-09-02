Энергичная, ловкая и умная воспитанница детдома Ирина пользуется своими талантами для воровства и мелких афер. Девушка заслужила прозвище Стрекоза, и уже не один год её пытается поймать молодой полицейский Игорь. Когда неуловимая мошенница наконец попадает в руки правосудия, у неё появляется шанс откупиться — Стрекозу отпустят, если она даст показания по одному очень важному делу. Защищать свидетельницу поручают её давнему врагу-полицейскому. Игорю и Ирине приходится действовать под прикрытием и изображать счастливую семейную пару. Как сложится это вынужденное сотрудничество?