Любовь и слезы
Отзывы о сериале «Любовь и слезы»
Айше Мустафаева
20 сентября 2025, 14:43
Захватывающее,интригующее начало, хорошо подобран актёрский состав, Барыш Ардуч и Хенде Эрчел замечательно смотрятся. Очень красивые локации. Стоит посмотреть сериал.
