Киноафиша Сериалы Секты. Во власти культа

Секты. Во власти культа (2025 - …)

18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

XXI век. Миром правят технологии, наука способна объяснить то, что раньше казалось немыслимым, доступ к любой информации благодаря интернету есть у ⅔ населения мира. Но люди все равно ищут тайные знания, ждут помощи от планет и магических талисманов. Люди находят единомышленников и доверяют свои деньги, здоровье и жизнь тем, кто обещает им счастье и благополучие, если следовать определенным правилам и ритуалам. И вдруг взрослый человек с высшим образованием, с вполне здоровой психикой соглашается продать свою квартиру ради покупки «защитного барьера» или повисеть на распятье для искупления своих грехов. Как такое возможно в современном мире? И неужели на месте этого человека может оказаться каждый из нас?

В ролях
В ролях
Евгения Монтанья Ибаньес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Сезон 1
TBA, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
