XXI век. Миром правят технологии, наука способна объяснить то, что раньше казалось немыслимым, доступ к любой информации благодаря интернету есть у ⅔ населения мира. Но люди все равно ищут тайные знания, ждут помощи от планет и магических талисманов. Люди находят единомышленников и доверяют свои деньги, здоровье и жизнь тем, кто обещает им счастье и благополучие, если следовать определенным правилам и ритуалам. И вдруг взрослый человек с высшим образованием, с вполне здоровой психикой соглашается продать свою квартиру ради покупки «защитного барьера» или повисеть на распятье для искупления своих грехов. Как такое возможно в современном мире? И неужели на месте этого человека может оказаться каждый из нас?