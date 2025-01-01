Как «Хрустальный», но без Васильева: тоже маньяк в жуткой провинции, но почему тогда «Замаячный» понравился зрителям меньше

Критики поставили этой части «Чужого» 2 пальца вниз, но Сигурни Уивер уверена — люди просто не поняли его суть

«Под “Ваську” я уснул, а “Ронин” посмотрел на одном дыхании»: зрители выбрали самый сильный детектив — кажется, «Невского» никому не переплюнуть

Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4

У нового сезона «Эйфории» будет кое-что от «Интерстеллара»: HBO пошли ва-банк — и даже 3 года ожидания уже кажутся оправданными

«Если есть желание посмотреть мрачняк»: 3 аниме с атмосферой Хэллоуина – у № 1 рейтинг 8.5, угадаете название?

Без майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

Лучший сезон «Мосгаза», после которого Черкасов больше никогда не станет великим: рейтинг россиян

Король умер, да здравствует король: почему в финал 2 сезона «Песочного человека» Нетфликс впихнули Смерть

В «Рыцаре Семи Королевств» не будет еще одной важной детали из «Игры престолов» — благодаря ей сериал когда-то выиграл две «Эмми»