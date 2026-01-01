Оповещения от Киноафиши
«Охота за тенью»
1
Киноафиша
Сериалы
Хадсон и Рекс
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Хадсон и Рекс
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Хадсон и Рекс
Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада
Ньюфаундленд, Канада
Где снимали известные сцены
Мемориальный университет Ньюфаундленда
Авеню Элизабет, Сигнал-Хилл, Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада
Штаб-квартира полиции Сент-Джонса
Центр Бруно, Элизабет-авеню, 230, Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада
