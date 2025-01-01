По сюжету следователь Рита нехотя выезжает на вызов: на трассе обнаружен труп мужчины без документов и одежды. Однако на месте событий «погибший» резко приходит в себя и утверждает, что он ангел, посланный с небес для спасения человеческих душ… Серафим, или просто Фима, увязывается за Ритой и странным образом начинает помогать девушке в расследованиях, всегда оказываясь в нужное время в нужном месте. Хотя Рита совершенно не верит в его неземное происхождение, реального объяснения происходящему у нее нет. Кроме того, со временем странная парочка все больше сближается друг с другом…

