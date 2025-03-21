Меню
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Сверхкуб (2025 - …)

Chao Neng Lifang 18+
Год выпуска 2025
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 21 минута
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 4 часа 12 минут

О чем сериал

Обычный школьник Ван Сяосю после тяжелой утраты неожиданно получает в руки таинственный артефакт — «Суперкубик», дарующий ему силы, которых не существует в привычном мире. Новые способности переворачивают его жизнь, а вместе с тем меняются и отношения с окружающими: Ван оказывается в центре внимания красивой одноклассницы Шэнь Яо, чьи чувства к нему начинают раскрываться. Но радость быстро сменяется тревогой — дерзкий соперник Сунь Цзюнь тоже влюблен в девушку и не собирается уступать. Их противостояние становится лишь прологом к куда более опасным событиям: Шэнь Яо похищают загадочные силы и уносят в иной мир, полный чудовищ и тайн. Чтобы спасти возлюбленную и остановить надвигающееся зло, Ван решает рискнуть всем и отправиться в мир, где ему предстоят смертельные битвы и настоящее превращение в героя.

Сверхкуб - трейлер первого сезона
Сверхкуб  трейлер первого сезона
7.1 IMDb
Сезоны
Сверхкуб - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
