Обычный школьник Ван Сяосю после тяжелой утраты неожиданно получает в руки таинственный артефакт — «Суперкубик», дарующий ему силы, которых не существует в привычном мире. Новые способности переворачивают его жизнь, а вместе с тем меняются и отношения с окружающими: Ван оказывается в центре внимания красивой одноклассницы Шэнь Яо, чьи чувства к нему начинают раскрываться. Но радость быстро сменяется тревогой — дерзкий соперник Сунь Цзюнь тоже влюблен в девушку и не собирается уступать. Их противостояние становится лишь прологом к куда более опасным событиям: Шэнь Яо похищают загадочные силы и уносят в иной мир, полный чудовищ и тайн. Чтобы спасти возлюбленную и остановить надвигающееся зло, Ван решает рискнуть всем и отправиться в мир, где ему предстоят смертельные битвы и настоящее превращение в героя.