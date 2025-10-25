Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Благодетель
Статьи
Статьи о сериале «Благодетель»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Благодетель»
Вся информация о сериале
Новый ремейк культовой юридической драмы рвет все чарты стриминга — в оригинале, снятый Копполой, сыграл Мэтт Дэймон
Зрители от нового сериала в восторге, а вот критики — не совсем.
Написать
25 октября 2025 12:19
4 хита СССР с такими финалами, что даже мужчины не могли сдержать слез: эти истории тронут каждого
Что такое валирийская сталь? Джордж Мартин объяснил, из чего куют самый загадочный металл Вестероса
Одновременно и 40-летний неудачник, и 18-летний бродяга: как Мурило Бенисио умудрился сыграть сразу трех героев в «Клоне»
Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор
«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0
«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном
Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР
Миф про конфеты рассказывают всем детям: перед Хэллоуином врач разнес любимую страшилку родителей
«Выглядит до боли знакомо»: в тизере нового «Ледникового периода» разглядели жирный спойлер — Disney будто стирает прошлое
«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»
Статистическое учреждение в центре Москвы? Только фанаты «Служебного романа» ответят, где Рязанов снимал фильм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667