О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
1 постер
Беда на голову
Беда на голову (2021 - 2021)
Baş Belası
18+
драма
криминал
детектив
Год выпуска
2021
Страна
Турция
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
ATV
Продолжительность сериала
26 часов 0 минут
О чем сериал
История о психологе, которая потеряла всю семью, и теперь помогает полицейскому раскрывать дела.
Развернуть
В ролях
В ролях
Ирем Хелваджиоглу
Танер Румели
Сечкин Оздемир
Диляра Аксюек
Бюлент Дюзгюнолу
Buçe Buse Kahraman
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2021,
13 эпизодов
Кадры из сериал
