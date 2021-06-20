Меню
Постер сериала Беда на голову
1 постер
Беда на голову (2021 - 2021)

Baş Belası 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 26 часов 0 минут

О чем сериал

История о психологе, которая потеряла всю семью, и теперь помогает полицейскому раскрывать дела.

В ролях
Ирем Хелваджиоглу
Танер Румели
Сечкин Оздемир
Диляра Аксюек
Бюлент Дюзгюнолу
Buçe Buse Kahraman
Рейтинг сериала

0.0
6.8 IMDb
Беда на голову - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
