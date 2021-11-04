Известный сценарист Джан Аслан объявляет, что девятый сезон его культовой мыльной оперы станет последним. Однако фанаты не готовы с этим смириться. Ферда — ярая поклонница сериала — решает действовать: она похищает Джана, запирает его в подвале своего дома и перехватывает его соцсети и почту. От имени сценариста она заявляет, что финала не будет, и сама начинает писать продолжение. Неожиданно шоу получает новую жизнь, а сам Джан, запертый в подвале, осознаёт, что Ферда не только избавила его от давления и ответственности, но и защитила от агрессивных фанатов. Тем временем рядом с её домом начинают происходить странные и пугающие убийства.