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Киноафиша Сериалы Фандом

Фандом (2021 - 2022)

Fandom 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал beIN CONNECT
Продолжительность сериала 52 часа 0 минут

О чем сериал

Известный сценарист Джан Аслан объявляет, что девятый сезон его культовой мыльной оперы станет последним. Однако фанаты не готовы с этим смириться. Ферда — ярая поклонница сериала — решает действовать: она похищает Джана, запирает его в подвале своего дома и перехватывает его соцсети и почту. От имени сценариста она заявляет, что финала не будет, и сама начинает писать продолжение. Неожиданно шоу получает новую жизнь, а сам Джан, запертый в подвале, осознаёт, что Ферда не только избавила его от давления и ответственности, но и защитила от агрессивных фанатов. Тем временем рядом с её домом начинают происходить странные и пугающие убийства.

Фандом - трейлер первого сезона
Фандом  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Тугче Алтуг
Sahin Irmak
Gülin Ermis
Ali Yagci
Gülden Avşaroğlu
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Фандом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Фандом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 13 эпизодов
 
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