Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Ты мое желание
Постер сериала Ты мое желание
Постер сериала Ты мое желание
Рейтинги
мало голосов
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Ты мое желание

Ты мое желание (2023 - 2023)

Bai ri meng wo 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Mango TV
Продолжительность сериала 31 час 0 минут

О чем сериал

Родители Линь Юй Цзин давно в разводе, но однажды мать отправляет её пожить к отцу в другой город. Здесь юная героиня вынуждена привыкать ко всему с нуля: к новому месту, школе, семье.  В классе её соседом по парте оказывается Шэнь Цзюань, хмурый парень, известный своим вспыльчивым характером. Но по прошествии времени, лучше узнав друг друга, они неожиданно для всех начинают испытывать взаимную симпатию. Беспокойство Линь Юй Цзин по поводу второго брака отца также развеялось. От мачехи и сводного брата она получила заботу и поддержку, которой ей не хватало в родном доме.  Едва обретённая идиллия оказывается в прошлом, когда мать решает забрать Линь Юй Цзинь назад. Спустя год уже в университете она вновь столкнётся с Шэнь Цзюань, но получится ли у героев восстановить отношения, разрушенные разлукой?

Ты мое желание - трейлер первого сезона
Ты мое желание  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Лю Цзеи
Чжуан Дафэй
Чжоу Ижань
Тянъян Бянь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Ты мое желание - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 31 эпизод
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Руми и подруги — реальные звезды? В Сети вычислили прототипов героинь «Кейпоп-охотниц на демонов»
Мог стать вторым «Побегом из Шоушенка», но увы: почему «Жизнь Чака» по Стивену Кингу провалилась, несмотря на восторг критиков?
Этот хоррор со звездой «Дома дракона» смотрели единицы: а ведь у него 100% на Rotten Tomatoes
Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви
Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе
Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось
Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают
А вы знали, что «Леди и Бродягу» пересняли с настоящими собаками? Ремейк есть, но восторгов не вызвал — рейтинг 6,2
Не клоун, не злодей, а катастрофа: Пеннивайз из «Оно» страшнее Крюгера, Джейсона и Чужого вместе взятых — его происхождение доказывает, почему
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
«Снимал какой-то дилетант»: 3 худших фильма Люка Бессона, о которых зрители мечтают забыть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше