Родители Линь Юй Цзин давно в разводе, но однажды мать отправляет её пожить к отцу в другой город. Здесь юная героиня вынуждена привыкать ко всему с нуля: к новому месту, школе, семье. В классе её соседом по парте оказывается Шэнь Цзюань, хмурый парень, известный своим вспыльчивым характером. Но по прошествии времени, лучше узнав друг друга, они неожиданно для всех начинают испытывать взаимную симпатию. Беспокойство Линь Юй Цзин по поводу второго брака отца также развеялось. От мачехи и сводного брата она получила заботу и поддержку, которой ей не хватало в родном доме. Едва обретённая идиллия оказывается в прошлом, когда мать решает забрать Линь Юй Цзинь назад. Спустя год уже в университете она вновь столкнётся с Шэнь Цзюань, но получится ли у героев восстановить отношения, разрушенные разлукой?