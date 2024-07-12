Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Хороший партнер
1 постер
Киноафиша Сериалы Хороший партнер

Хороший партнер (2024 - 2024)

Gutpateuneo 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Хан Ю-ри — начинающая юристка, которая получает должность в адвокатской фирме «Тэджон». Именно там уже много лет работает над бракоразводными процессами опытная и прагматичная Ча Ын-ген, привыкшая все делать по своим правилам. Ю-ри и Ын-ген оказываются напарницами и полными противоположностями друг другу. Начинающая юристка ко всему подходит с эмоциями, она полна энтузиазма и считает, что справедливость превыше всего. Ын-ген же, сама переживающая кризис в отношениях, ставит на первое место интересы фирмы. Девушкам придется преодолеть немало конфликтов и разногласий, чтобы стать настоящей командой.

В ролях
В ролях
Чан На-ра
Чи Сын-хён
Чан Хёк-чин
Квак Щи-ян
Нам Джи-хён
Джи-хун Пхё
Джи-хун Пхё
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Хороший партнер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
А знаете, что лучший сериал с Буруновым вовсе не «Полицейский с Рублевки»? На 1 месте его топа — вообще спортивный док
Денис Васильев снова в бегах: что приготовил новый сезон «Пилигрима» на Пятом канале
Колокольников, Пересильд, Шакуров, Бикович, Добронравов! И все они в одном фэнтезийном сериале «Тайный город» — нельзя пропустить
«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил
Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)
8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий
«Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел»
Прежде чем получить письма из Хогвартса: как выглядели 10 звезд «Гарри Поттера» в своих первых ролях (фото)
Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском»
Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)
«Каменное лицо в водовороте идиотизма»: новый «Голый пистолет» уже признали лучшей комедией за последние годы — и все из-за Нисона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше