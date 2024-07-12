Хан Ю-ри — начинающая юристка, которая получает должность в адвокатской фирме «Тэджон». Именно там уже много лет работает над бракоразводными процессами опытная и прагматичная Ча Ын-ген, привыкшая все делать по своим правилам. Ю-ри и Ын-ген оказываются напарницами и полными противоположностями друг другу. Начинающая юристка ко всему подходит с эмоциями, она полна энтузиазма и считает, что справедливость превыше всего. Ын-ген же, сама переживающая кризис в отношениях, ставит на первое место интересы фирмы. Девушкам придется преодолеть немало конфликтов и разногласий, чтобы стать настоящей командой.