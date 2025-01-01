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Джи-хун Пхё
Джи-хун Пхё Ji-Hoon Pyo
Киноафиша Персоны Джи-хун Пхё

Джи-хун Пхё

Ji-Hoon Pyo

Дата рождения
2 февраля 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Республика Корея

Популярные фильмы

Отель «Дель Луна» 7.0
Отель «Дель Луна» (2019)
Мой парень – маньяк 5.9
Мой парень – маньяк (2022)
Хорошая напарница 0.0
Хорошая напарница (2024)

Фильмография Джи-хун Пхё

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 1 Сериалы 3 Актер 4
Хорошая напарница
Хорошая напарница
комедия 2024, Южная Корея
Мой парень – маньяк 5.9
Мой парень – маньяк New Normal
комедия, ужасы, триллер 2022, Южная Корея
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Больше, чем друзья
Больше, чем друзья
драма, комедия, мелодрама 2020, Южная Корея
Отель «Дель Луна» 7
Отель «Дель Луна»
драма, фэнтези, мелодрама 2019, Южная Корея
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