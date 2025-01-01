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Фильмография
Джи-хун Пхё
Ji-Hoon Pyo
Киноафиша
Персоны
Джи-хун Пхё
Джи-хун Пхё
Ji-Hoon Pyo
Дата рождения
2 февраля 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Популярные фильмы
7.0
Отель «Дель Луна»
(2019)
5.9
Мой парень – маньяк
(2022)
0.0
Хорошая напарница
(2024)
Фильмография Джи-хун Пхё
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2022
2020
2019
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актер
4
Хорошая напарница
комедия
2024, Южная Корея
5.9
Мой парень – маньяк
New Normal
комедия, ужасы, триллер
2022, Южная Корея
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Больше, чем друзья
драма, комедия, мелодрама
2020, Южная Корея
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7
Отель «Дель Луна»
драма, фэнтези, мелодрама
2019, Южная Корея
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