Прощайте, мажор и Мэджик! Да здравствует Егор: будет ли продолжение у «Винограда» с Прилучным?

«Хроники Сары Коннор» показали зверя: бегал 160 км/ч, поднимал 30 тонн и взрывался при смерти — Т-900 стал кошмаром даже для Скайнета

От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет

От создателей «Джона Уика» и «Любовь. Смерть. Роботы»: этот мульт сейчас хайпит на Netflix – за пару дней получил 82% свежести и 2-й сезон

«Не можешь молчать – умрешь»: ИИ сравнил игры из 3-х сезонов «Алисы в Пограничье» – за секунду выбрал самую «подлую и гениальную»

«Деньги нужны, чтобы не думать о них»: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о финансах (тест)

Собачий «Оскар» в студию! Долгожданный хоррор «Глазами пса» не оправдал хайпа — премьера в России поставила жирную точку

Netflix готовит рождественский десант: 4 новогодние комедии выйдут одна за другой — марафон стартует уже в ноябре

«Увидеть ужас»: в США нашли новый способ пугать зрителей — экспериментальный проект от HBO уже начал покорять топы

Все Средиземье превратилось бы в руины еще в «Хоббите»: смерть этого персонажа позволила Толкину создать «Властелина колец»