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Киноафиша Сериалы 13 причин почему Сезоны Сезон 4 Серия 9

13 причин почему 2017 - 2020 9 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «13 причин почему»
Зимние каникулы
Сезон 4 / Серия 1 5 июня 2020
Экскурсия по колледжу
Сезон 4 / Серия 2 5 июня 2020
День святого Валентина
Сезон 4 / Серия 3 5 июня 2020
Поход старшеклассников
Сезон 4 / Серия 4 5 июня 2020
Домашняя вечеринка
Сезон 4 / Серия 5 5 июня 2020
Четверг
Сезон 4 / Серия 6 5 июня 2020
Собеседование в колледже
Сезон 4 / Серия 7 5 июня 2020
Приняли/Не приняли
Сезон 4 / Серия 8 5 июня 2020
Школьный бал
Сезон 4 / Серия 9 5 июня 2020
Выпускной
Сезон 4 / Серия 10 5 июня 2020
О чем серия

В 4 сезоне 9 серии сериала «13 причин почему» декан Фаундри заявляет старшеклассникам, что выпускного вечера не будет. Джессика самоотверженно готова признать вину, несмотря на то, что это может поставить под угрозу ее поступление в колледж.

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