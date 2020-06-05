В 4 сезоне 9 серии сериала «13 причин почему» декан Фаундри заявляет старшеклассникам, что выпускного вечера не будет. Джессика самоотверженно готова признать вину, несмотря на то, что это может поставить под угрозу ее поступление в колледж.