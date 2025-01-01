Постеры сериала «Ограбление»

Эти моменты в «Острых козырьках» стреляют в сердце точнее Томми Шелби: 3 лучшие серии за все 6 сезонов

В истории такое было лишь три раза, и потому они особенные: фильмы, получившие сразу 11 статуэток «Оскар»

Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы

Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец

Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка

Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос

На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора

Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку

А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно

Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру