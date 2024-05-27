Главная героиня Мелике провела 20 лет в тюрьме, получив срок за убийство мужа, которого не совершала. Выйдя, наконец, на свободу, она мечтает об одном: воссоединиться с дочкой Хазал. Все эти годы девочка, оставленная ещё младенцем на попечение сестры Мелике, росла без родной матери. Но мечты женщины о долгожданном счастье разбиваются о суровую реальность. Мелике узнаёт о лжи самых близких людей, которая окружала её долгие годы и теперь становится её новой клеткой. Кроме того, родственники погибшего мужа, не знающие правды, мечтают отомстить. Получится ли у Мелике выстоять под гнётом чужих интриг и обмана и всё-таки воссоединиться с дочерью?