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Киноафиша Сериалы Ложь

Ложь (2024 - 2024)

Yalan 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 65 часов 0 минут

О чем сериал

Главная героиня Мелике провела 20 лет в тюрьме, получив срок за убийство мужа, которого не совершала. Выйдя, наконец, на свободу, она мечтает об одном: воссоединиться с дочкой Хазал. Все эти годы девочка, оставленная ещё младенцем на попечение сестры Мелике, росла без родной матери.  Но мечты женщины о долгожданном счастье разбиваются о суровую реальность. Мелике узнаёт о лжи самых близких людей, которая окружала её долгие годы и теперь становится её новой клеткой. Кроме того, родственники погибшего мужа, не знающие правды, мечтают отомстить.  Получится ли у Мелике выстоять под гнётом чужих интриг и обмана и всё-таки воссоединиться с дочерью?

В ролях
В ролях
Аслыхан Гюнер
Фейяз Думан
Эмир Бендерлиоглу
Зейнеп Эронат
Эйгюль Тумбар
Озге Борак
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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4.7 IMDb
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Сезоны
Ложь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 30 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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