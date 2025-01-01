В 2007 году молодая врач Женя становится виновницей трагедии — во время сложных родов младенец получает травму, и, охваченная виной, она навсегда уходит из медицины. Почти два десятилетия спустя Женя живёт в провинции и одна воспитывает сына, когда в её жизни снова появляется прошлое: в город переезжают Павел и его дочь Катя — та самая девочка. Женя узнаёт её среди пациентов и решает помочь, скрывая, что принимала те самые роды. Между ней и Павлом вспыхивают чувства, но в город возвращается и Костя — бывший Женин возлюбленный и коллега, тоже знающий страшную тайну. Когда правда выходит наружу, прошлое сталкивается с настоящим, расставляя героев по разным сторонам судьбы.