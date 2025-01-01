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Постер сериала Излечу твои раны
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Киноафиша Сериалы Излечу твои раны

Излечу твои раны (2025 - …)

Izlechu tvoi rany 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В 2007 году молодая врач Женя становится виновницей трагедии — во время сложных родов младенец получает травму, и, охваченная виной, она навсегда уходит из медицины. Почти два десятилетия спустя Женя живёт в провинции и одна воспитывает сына, когда в её жизни снова появляется прошлое: в город переезжают Павел и его дочь Катя — та самая девочка. Женя узнаёт её среди пациентов и решает помочь, скрывая, что принимала те самые роды. Между ней и Павлом вспыхивают чувства, но в город возвращается и Костя — бывший Женин возлюбленный и коллега, тоже знающий страшную тайну. Когда правда выходит наружу, прошлое сталкивается с настоящим, расставляя героев по разным сторонам судьбы.

В ролях
В ролях
Александр Никитин
Александр Никитин
Анна Миклош
Анна Миклош
Константин Третьяков
Артём Зеленин
Алина Дьяченко,
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Излечу твои раны - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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