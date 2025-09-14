Отзывы о сериале «Жены на охоте»

Во 2 сезоне «Уэнсдэй» Мортиша Аддамс выглядит иначе: пластический хирург перечислил операции, которые сделали ее красоткой

В оригинальной концовке фильма «Я — легенда» Невилл не взрывает гранату: финал изменили лишь в угоду зрителям

Бодров-старший снимался в «Брате»? Миф о вырезанной сцене гуляет уже почти 30 лет не просто так

«Доктор Дум прибыл»: первые официальные подробности сюжета новых «Мстителей» — в «Судном дне» могут вернуть даже Таноса

Забудьте про западную «повесточку» и цензуру: в этой новой комедии унизят лучшие хорроры последних лет — под раздачу попадут и «Грешники»

«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры

Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней

«Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная

«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно