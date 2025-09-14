Меню
Жены на охоте
Отзывы
Отзывы о сериале «Жены на охоте»
ikolmogorova
14 сентября 2025, 18:35
Оценка
Качественный, захватывающий триллер с великолепными актерами, крутыми сюжетными поворотами и атмосферой, которую не забудешь. Прекрасный красивые актрисы Бриттани Сноу (Софи О’Нил) и Малин Акерман (Марго), обладающая харизмой и опасным обаянием) – негласная королева здешних мест. И возглавляет она весьма специфический женский клуб. Софи понимает, что за улыбками новых подруг, за роскошными интерьерами особняков и звоном разбивающихся тарелочек скрывается нечто гораздо более опасное и грязное. Сериал мастерски показывает, как дружба может быть ширмой, доверие – оружием, а тихий вечер с вином – прелюдией к чему-то непоправимому. Смотришь сериал на одном дыхании и гадаешь - кто же убийца? : помешанная на сексе и контроле Марго, её подружка и любовница Кэлли или «святоша» Джилл ?.
14 сентября 2025, 18:35
