Дух Белой Змеи провёл тысячу в самопознании и обрел способность перевоплощаться в прекрасную девушку. Она отправляется в буддийский храм, где узнаёт, что должна жить как человек. Следуя буддийским принципам, девушка решает не прибегать к злым уловкам и не пожирать человеческие души, чтобы стать сильней. Однако так поступают далеко не все демоны. В Ханчжоу, столице империи Сун, Белая Змея встречает молодого лекаря Сюй Сюаня и сближается с ним. Но городе объявляется злой демон ядовитой змеи, который пожирает детей, а также монах, который считает, что демонов с доброй душой не бывает.