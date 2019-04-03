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Постер сериала Легенда о Белой Змее
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Киноафиша Сериалы Легенда о Белой Змее

Легенда о Белой Змее (2019 - 2019)

Xin bai niang zi chuan qi 18+
Год выпуска 2019
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

Дух Белой Змеи провёл тысячу в самопознании и обрел способность перевоплощаться в прекрасную девушку. Она отправляется в буддийский храм, где узнаёт, что должна жить как человек. Следуя буддийским принципам, девушка решает не прибегать к злым уловкам и не пожирать человеческие души, чтобы стать сильней. Однако так поступают далеко не все демоны. В Ханчжоу, столице империи Сун, Белая Змея встречает молодого лекаря Сюй Сюаня и сближается с ним. Но городе объявляется злой демон ядовитой змеи, который пожирает детей, а также монах, который считает, что демонов с доброй душой не бывает.

В ролях
В ролях
Сяо Ян
Цзюй Цзинъи
Юй Мэнлун
Tim Pei
Yunzhen Zeng
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Легенда о Белой Змее - Сезон 1 Сезон 1
2019, 36 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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