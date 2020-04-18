Из-за травмы фигуристка Инга вынуждена была оставить лёд и своего партнёра Диму. Спустя десять лет одна встреча напоминает об их прошлом и чувствах, которые не исчезли. Фигуристка Инга мечтала о победе, но незадолго до важного соревнования она получила серьёзную травму. Девушка была вынуждена оставить большой спорт и своего партнёра по танцам на льду Диму. Инга пошла учиться на журналистку, а Дима, так и не сработавшись с другой, выбрал путь одиночника. Всеми силами героиня пыталась выстроить новую жизнь вдали от привычной стихии и человека, который остался в её сердце. Но одна встреча через многие годы переворачивает жизнь обоих. Дима добился успеха на льду, но так и не нашёл любовь. А престижная должность в журнале в глянцевом журнале не приносит счастье Инге.