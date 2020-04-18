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Киноафиша Сериалы И снова будет день

И снова будет день (2020 - 2020)

I snova budet den 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Из-за травмы фигуристка Инга вынуждена была оставить лёд и своего партнёра Диму. Спустя десять лет одна встреча напоминает об их прошлом и чувствах, которые не исчезли.  Фигуристка Инга мечтала о победе, но незадолго до важного соревнования она получила серьёзную травму. Девушка была вынуждена оставить большой спорт и своего партнёра по танцам на льду Диму. Инга пошла учиться на журналистку, а Дима, так и не сработавшись с другой, выбрал путь одиночника.  Всеми силами героиня пыталась выстроить новую жизнь вдали от привычной стихии и человека, который остался в её сердце. Но одна встреча через многие годы переворачивает жизнь обоих. Дима добился успеха на льду, но так и не нашёл любовь. А престижная должность в журнале в глянцевом журнале не приносит счастье Инге.

В ролях
В ролях
Анастасия Лошакова
Анастасия Лошакова
Эрик Кения
Эрик Кения
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
Оксана Базилевич
Оксана Базилевич
Андрей Егоров
Андрей Егоров
Роман Грибков
Роман Грибков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
И снова будет день - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
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