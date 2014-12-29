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Постер сериала Полоса отчуждения
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Киноафиша Сериалы Полоса отчуждения

Полоса отчуждения (2014 - 2014)

Polosa otchuzhdeniya 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

В жизни Вали, доброй и скромной воспитательницы детского сада, наступает черная полоса. C ее мужем в танковой части случается трагедия, которая становится началом злоключений героини. Несчастную женщину с дочкой выселяют из квартиры и отправляют жить в другой город. Там ее ждут непосильные трудности: безденежье, обман, тяжелая работа, стычка с хулиганами.. Но, несмотря на всё, Валя остается добрым и светлым человеком, протягивающим руку помощи всем нуждающимся. Закончится ли в жизни Вали «полоса отчуждения»? Быть может, все испытания даны героине, чтобы распознать настоящую любовь?.

В ролях
В ролях
Екатерина Решетникова
Екатерина Решетникова
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Никита Зверев
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Данила Шевченко
Елена Антипова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Полоса отчуждения - Сезон 1 Сезон 1
2014, 8 эпизодов
 
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