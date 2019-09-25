Молодая женщина по имени Мелек проживает в Германии вместе с тремя детьми и мужем Алпаем. Она работает на фабрике по производству ковров и почти каждый день терпит побои от некогда любимого мужчины. Неожиданно Мелек узнает о том, что смертельно больна, и принимает решение сбежать от Алпая в Стамбул. Вернувшись на родину, женщина сталкивается с прошлым и встречает свою первую настоящую любовь Халила. Жизнь беглянки начинает налаживаться, но вскоре происходит ужасное — Алпай приезжает в Турцию, чтобы вернуть сбежавшую жену и детей.