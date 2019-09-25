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Постер сериала Меня зовут Мелек
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Киноафиша Сериалы Меня зовут Мелек

Меня зовут Мелек (2019 - 2021)

Benim Adim Melek 18+
Год выпуска 2019
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TRT1
Продолжительность сериала 132 часа 0 минут

О чем сериал

Молодая женщина по имени Мелек проживает в Германии вместе с тремя детьми и мужем Алпаем. Она работает на фабрике по производству ковров и почти каждый день терпит побои от некогда любимого мужчины. Неожиданно Мелек узнает о том, что смертельно больна, и принимает решение сбежать от Алпая в Стамбул. Вернувшись на родину, женщина сталкивается с прошлым и встречает свою первую настоящую любовь Халила. Жизнь беглянки начинает налаживаться, но вскоре происходит ужасное — Алпай приезжает в Турцию, чтобы вернуть сбежавшую жену и детей.
 

В ролях
В ролях
Каан Чакыр
Мустафа Мерт Коч
Рабиа Сойтюрк
Мухаррем Тюрксевен
Нехир Эрдоган
Kutsi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.4 IMDb
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Сезоны
Меня зовут Мелек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 28 эпизодов
 
Меня зовут Мелек - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 38 эпизодов
 
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