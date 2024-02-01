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Домашнее задание (2024 - 2024)

Domashnee zadanie 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 5 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 40 минут

О чем сериал

Школьная жизнь полна весёлых приключений и невероятных открытий. Здесь появляются самые верные друзья и зарождается первое чувство. О чём мечтают и чего боятся современные подростки? Что мешает, а что помогает в учёбе? Как найти общий язык с родителями, младшими братьями и сёстрами, а также с одноклассниками, у каждого из которых свой характер? Как не проспать занятия и успеть подготовиться к контрольной, когда всё время отвлекаешься на телефон, и как справиться с первым нахлынувшим чувством? Короткие истории о жизни современных школьников, снятые по рассказам детских писателей.

В ролях
В ролях
Матвей Семёнов
Александр Присмотров-Белов
Саша Алексеев
Саша Алексеев
Афина Кондрашова
Саша Новицкий
Матвей Ложкин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Домашнее задание - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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