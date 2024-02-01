Школьная жизнь полна весёлых приключений и невероятных открытий. Здесь появляются самые верные друзья и зарождается первое чувство. О чём мечтают и чего боятся современные подростки? Что мешает, а что помогает в учёбе? Как найти общий язык с родителями, младшими братьями и сёстрами, а также с одноклассниками, у каждого из которых свой характер? Как не проспать занятия и успеть подготовиться к контрольной, когда всё время отвлекаешься на телефон, и как справиться с первым нахлынувшим чувством? Короткие истории о жизни современных школьников, снятые по рассказам детских писателей.