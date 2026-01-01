Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро

Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)

Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы

В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»

«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ

«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем

Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен

Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер

Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет