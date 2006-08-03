Инна Селивёрстова, руководитель информационного управления Белоярского края, - «царица Савская, Клеопатра, стерва и зараза», как называли её недруги и противники, - впервые растерялась. Убит губернатор края Мухин. Потом кто-то застрелил и его вдову, причём Инна находилась в это время в другой комнате. Как во сне, она схватила со стола какие-то газеты с надписью «Селивёрстовой» и скрылась из страшного дома. Утром объявили, что Мухина умерла от инфаркта... Началась борьба за губернаторский трон. Инна чувствует, что втянута в какую-то страшную игру и ей надо переиграть противника, прежде чем он её уничтожит...