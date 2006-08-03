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Постер сериала Первое правило королевы
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Киноафиша Сериалы Первое правило королевы

Первое правило королевы (2006 - 2006)

Перше правило королеви 18+
Год выпуска 2006
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Инна Селивёрстова, руководитель информационного управления Белоярского края, - «царица Савская, Клеопатра, стерва и зараза», как называли её недруги и противники, - впервые растерялась. Убит губернатор края Мухин. Потом кто-то застрелил и его вдову, причём Инна находилась в это время в другой комнате. Как во сне, она схватила со стола какие-то газеты с надписью «Селивёрстовой» и скрылась из страшного дома. Утром объявили, что Мухина умерла от инфаркта... Началась борьба за губернаторский трон. Инна чувствует, что втянута в какую-то страшную игру и ей надо переиграть противника, прежде чем он её уничтожит...

В ролях
В ролях
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Георгий Дрозд
Леонид Неведомский
Сергей Власов
Лариса Руснак
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Первое правило королевы - Сезон 1 Сезон 1
2006, 4 эпизода
 
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