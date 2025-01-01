Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Налет, список сезонов
Braquo
16+
Год выпуска
2009
Страна
Франция
Эпизод длится
55 минут
Телеканал
Canal+
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Налет»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
12 октября 2009 - 2 ноября 2009
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
21 ноября 2011 - 12 декабря 2011
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
10 февраля 2014 - 3 марта 2014
Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов
12 сентября 2016 - 3 октября 2016
