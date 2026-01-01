Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Киноафиша
Сериалы
Новый агент МакГайвер
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Новый агент МакГайвер
Места съёмок
Основные места съемок сериала Новый агент МакГайвер
Мариетта, Джорджия, США
Где снимали известные сцены
пилотный эпизод
Лос-Анджелес, Калифорния, США
пилотный эпизод
Медицинский центр Святого Луки, бульвар Ист-Вашингтон, 2632, Пасадена, Калифорния, США
Студия
Студия Paramount — 5555 Мелроуз-авеню, Голливуд, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
