Постер сериала Новый агент МакГайвер
Новый агент МакГайвер

Новый агент МакГайвер, список сезонов

MacGyver 16+
Год выпуска 2016
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS

6.4
5.5 IMDb
Список сезонов сериала «Новый агент МакГайвер»
Новый агент МакГайвер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 23 сентября 2016 - 14 апреля 2017
 
Новый агент МакГайвер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 29 сентября 2017 - 4 мая 2018
 
Новый агент МакГайвер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 28 сентября 2018 - 10 мая 2019
 
Новый агент МакГайвер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов 7 февраля 2020 - 8 мая 2020
 
Новый агент МакГайвер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
15 эпизодов 4 декабря 2020 - 30 апреля 2021
 
