О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Новый агент МакГайвер
Сезоны
Новый агент МакГайвер, список сезонов
MacGyver
16+
Год выпуска
2016
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
10
голосов
5.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Новый агент МакГайвер»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
23 сентября 2016 - 14 апреля 2017
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
29 сентября 2017 - 4 мая 2018
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
28 сентября 2018 - 10 мая 2019
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
7 февраля 2020 - 8 мая 2020
Сезон 5 / Season 5
15 эпизодов
4 декабря 2020 - 30 апреля 2021
