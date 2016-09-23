«МакГайвер» — многосерийное приключенческое шоу, рассказывающее о секретном агенте Ангусе МакГайвере. Он работает так называемым траблшутером в одной секретной организации, локализованной в Калифорнии. По ходу развития сюжета становится понятно, что главный герой получил научное образование, имел опыт ведения военных действий, а также занимался обезвреживанием самых настоящих бомб. С помощью своих энциклопедических знаний и потрясающих навыков МакГайвер решает любые проблемы, используя предметы, оказавшиеся у него под рукой. Герой принципиально не прибегает к оружию, считая его небезопасным.