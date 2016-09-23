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Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Постер сериала Новый агент МакГайвер
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
11 постеров
Киноафиша Сериалы Новый агент МакГайвер

Новый агент МакГайвер (2016 - 2021)

MacGyver 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 70 часов 30 минут

О чем сериал

«МакГайвер» — многосерийное приключенческое шоу, рассказывающее о секретном агенте Ангусе МакГайвере. Он работает так называемым траблшутером в одной секретной организации, локализованной в Калифорнии. По ходу развития сюжета становится понятно, что главный герой получил научное образование, имел опыт ведения военных действий, а также занимался обезвреживанием самых настоящих бомб. С помощью своих энциклопедических знаний и потрясающих навыков МакГайвер решает любые проблемы, используя предметы, оказавшиеся у него под рукой. Герой принципиально не прибегает к оружию, считая его небезопасным.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Изабель Лукас
Изабель Лукас Samantha Cage
Лукас Тилл
Лукас Тилл Angus "Mac" MacGyver
Сандрин Холт
Сандрин Холт Patricia Thornton
Джордж Идс Jack Dalton
Генри Йен Кьюсик
Генри Йен Кьюсик Russ Taylor
Тристин Мейс
Тристин Мейс Riley Davis
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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Сезоны
Новый агент МакГайвер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 21 эпизод
 
Новый агент МакГайвер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 23 эпизода
 
Новый агент МакГайвер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 22 эпизода
 
Новый агент МакГайвер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 13 эпизодов
 
Новый агент МакГайвер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 15 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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