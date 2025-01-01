Катя Саблина старается совмещать успешную спортивную карьеру с ролью заботливой жены и мамы. Она любит мужа Михаила и сынишку Даньку, и даже задумывается о том, чтобы уйти из большого спорта, хотя ей нет равных среди биатлонисток. Но один случай буквально переворачивает жизнь героини с ног на голову. Ночью в дом к Саблиным врываются неизвестные и убивают Михаила. В ходе следствия виновной в этом преступлении объявляют саму Катю. В надежде быстрее выйти на свободу и скорее вновь увидеть сына, девушка подписывает признательные показания. Но спустя год Данька, который жил у тети, убегает из дома. Катя при поддержке участкового Угрюмова бросается на поиски сына. Сможет ли героиня, которую тоже ищет полиция, найти ребенка и истинных убийц супруга?