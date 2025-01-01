Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала За финишной чертой
1 постер
Киноафиша Сериалы За финишной чертой

За финишной чертой (2025 - …)

Za finishnoj chertoj 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Катя Саблина старается совмещать успешную спортивную карьеру с ролью заботливой жены и мамы. Она любит мужа Михаила и сынишку Даньку, и даже задумывается о том, чтобы уйти из большого спорта, хотя ей нет равных среди биатлонисток. Но один случай буквально переворачивает жизнь героини с ног на голову. Ночью в дом к Саблиным врываются неизвестные и убивают Михаила. В ходе следствия виновной в этом преступлении объявляют саму Катю. В надежде быстрее выйти на свободу и скорее вновь увидеть сына, девушка подписывает признательные показания. Но спустя год Данька, который жил у тети, убегает из дома. Катя при поддержке участкового Угрюмова бросается на поиски сына. Сможет ли героиня, которую тоже ищет полиция, найти ребенка и истинных убийц супруга?

В ролях
В ролях
Полина Давыдова
Полина Давыдова
Гавриил Федотов
Гавриил Федотов
Ярослав Головнев
Ярослав Головнев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Сезоны
За финишной чертой - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше