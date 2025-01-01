Меню
За финишной чертой
Кадры
Кадры из сериала «За финишной чертой»
Как на самом деле должен был закончиться фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: цензура такое не смогла пропустить
Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц
85% на Rotten Tomatoes и 71/100 на Metacritic: о чем говорит старт 5 сезона «Очень странных дел» — первые отзывы уже в Сети
От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»
Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде
«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны
4 важнейших для повтора серии «Очень странных дел»: ключевые эпизоды назвали Netflix - объясняют сюжет и спойлерят финал
Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения
«Совершенно расистский»: фильмы Брюса Ли были под запретом в СССР – в жизни не догадаетесь, за что один из них запретили в Англии
Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»
Премьера фильма в церкви и потерянный самовар: «Женитьба Бальзаминова» – про Москву, но снимали ее в 200 км от столицы
